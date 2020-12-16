القومى للمعلومات: وضع السودان بقوائم الإرهاب عطل مشروع الحكومة الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - رحَّب المركز القومى للمعلومات بالقرار الأمريكى الخاص برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والعودة من جديد لحضن المجتمع الدولى بعد 28 عاماً من العزلة الدولية، بحسب الوكالة السودانية للأنباء.





وثمن المركز القومى للمعلومات، فى بيان صحفى، مجهودات رئيس مجلس الوزراء السودانى، عبد الله حمدوك، ووزير الخارجية، عمر قمر الدين، ومجهودات لجان التفاوض من الجهاز التنفيذى بالحكومة والتى عملت ليل نهار فى الأشهر الماضية مع الإدارة الأمريكية حتى كللت مجهوداتها باستصدار القرار.

وأكد المركز القومى للمعلومات أن الحظر جعل السودان يتأخر كثيراً فى بناء وإنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية، بسبب القيود التقنية التى أُدرجت فى الحظر والتى تسببت فى حرمان السودان من انفاذ مشاريع التحول الرقمى لأسباب سياسية تضرر منها المواطن السودانى كما تضرر منها سوق البرمجيات وأدت الى تباطؤ فى عملية إطلاق مزيد من الخدمات الالكترونية ومواكبة الركب العالمى فى هذا المجال.

أضاف المركز، فى بيانه، أن التحدى الأكبر يتمثل فى التحرك السريع لجنى ثمار هذه الخطوة والعمل بجهد حتى يصبح السودان مركزاً اقليمياً رائداً فى مجال تقنية المعلومات وذلك من خلال الاستفادة من الامتيازات التى يوفرها رفع الحظر التقنى والمدرج تحت الحظر الاقتصادى والمتمثلة فى الوصول للمصادر البرمجية والتقنية والخدمات الأخرى ذات الصلة والاستفادة منها واستغلالها فى مشاريع التحول الرقمى وبناء القدرات.

وعدد المركز الفوائد الكبيرة المتوقعة بعد رفع الحظر المتمثلة فى مشاريع البنية التحتية والمشاريع البحثية والتى يتوقع ان يكون للسودان نصيب منها الأمر الذى يقود الى توفر فرص العمل وبيئات للتدريب والتأهيل مما يسهم فى الارتقاء بسوق العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

أشار إلى السماح للكادر السودانى بالتأهيل داخلياً والحصول على الشهادات الاحترافية العالمية دون الحاجة الى السفر للخارج للحصول عليها ما ينعكس على رفع كفاءة الكادر السودانى وبالتالى سوق العمل من خلال كفاءات قادرة على الإبداع والعطاء دون قيود، مضيفا: "بدأ فعلياً فى التواصل مع الشركات الأمريكية والمؤسسات ذات الصلة العاملة فى هذا المجال عبر القنوات الرسمية للتفاكر حول أوجه التعاون لبناء تحول رقمى يلامس ويحقق رفاه وراحة ورضاء المواطن السودانى".