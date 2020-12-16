عاجل.. الأوقاف: إغلاق دور المناسبات بالمساجد

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان رسمى: "تنبه وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء الالتزام الكامل بالخطبة المقررة وموضوعها الوقاية خير من العلاج، والإسهام بجدية فى التوعية الواضحة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة كورونا، وأهمها الالتزام بالكمامة ومسافات التباعد، وبصفة عامة داخل دور العبادة أو خارجها، والبعد عن التزاحم، والالتزام بإحضار المصلى الشخصى عند الحضور إلى المسجد، والتأكيد على أن الالتزام بهذه الإجراءات مطلب شرعى ووطنى وإنسانى.

ودعت "الأوقاف" إلى ضرورة التزام الجميع بذلك حفاظًا على أنفسنا وأهلينا ومجتمعنا، والتزامًا بتعليمات ديننا فى دفع الأذى عن أنفسنا وعن الأخرين.

وأكدت عدم فتح أى دار مناسبات، وعدم السماح بإقامة أى عزاء أو عقد قران أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها، وتشديد المتابعة فى ذلك، واتخاذ أقصى عقوبة عند المخالفة، وقصر العمل بالمساجد على الصلوات فقط، وخطبة الجمعة فى حدود عشر دقائق، وعدم السماح بأى نشاط آخر بالمساجد أو ملحقاتها دفعًا لانتشار فيروس كورونا.