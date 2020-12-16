نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهيد الــ(238).. "الأطباء" تنعي استشارى النساء والتوليد بمستشفى زفتى العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور سعد عبد الله زعير، استشارى النساء والتوليد بمستشفى زفتى العاموالذي توفي بمستشفى زفتى نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور سعد عبد الله زعير، الطبيب رقم الــ(238)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

