نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب وزير السياحة تلتقي السفير البيلاروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقت الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، السيد سيرجي تيرنتييف سفير بيلاروسيا المفوض فوق العادي لدى مصر، والسيد القنصل إيجور فيرجو، لبحث إدراج القاهرة ضمن البرامج السياحية التي يتم التسويق لها بالسوق البيلاروسي.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة ومنها السوق البيلاروسي،

وحضر اللقاء المهندس أحمد يوسف الرئيس التفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمستشار عبد المحسن شافعي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار.

وخلال اللقاء أكد سفير بيلاروسيا على أهمية إدراج القاهرة ضمن البرامج السياحية التي يتم التسويق لها بالسوق البيلاروسي لما تتمتع به من مقومات سياحية ثقافية فريدة والترويج لها بشكل فعال خلال الفترة القادمة مما قد يخلق فرصة لإمكانية تشغيل خط طيران منتظم من القاهرة الي منسك، بالاضافة الي إمكانية تنويع المنتج السياحي بالبرامج المقدمة من خلال إضافة الأقصر وأسوان.

كما تم خلال اللقاء اقتراح امكانية دعوة وفد من ممثلي كبرى الصحف ووكالات الأنباء وأشهر المدونين والمؤثرين في بيلاروسيا لزيارة مصر وتعريفهم بالانماط السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي لا تقتصر فقط على السياحة الشاطئية وانما يتميز المقصد السياحي المصري بأنماط سياحية متنوعة ومنها دمج السياحية الشاطية بالسياحة الثقافية.

وتم أيضا مناقشة مقترح تنظيم ورشة عمل لأهم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي بمصر وبيلاروسيا لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والوصول لأفضل سبل التعاون المشترك.