موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد وموقف الفريقين في الدوري الأسباني

يستضيف الكامب نو مباراة برشلونة أمام فريق ريال سوسيداد في الدوري الأسباني بالجوله الرابعة عشر في مواجهة نارية بين الفريقين، وكانت أخر مواجهات الفريق الكتالوني كان امام فريق ليفانتي وانتهت المباراه بفوز البرسا بهدف نظيغ، أحرزه ليون ميسي في الدقيقه 76. اقرأ أيضا: موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة و ريال سوسيداد ومن المقرر اقامة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً حيث يتصدر فريق ريال سوسيداد جدول مباريات الدوري برصيد 26 نقطة ويحتل برشلونة المركز ال8 برصيد 17 نقطه. التشكيل المتوقع للفريقين: تشكيل برشلونة المتوقع خوض المباراة حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، أروخوا، لينجليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، كوتينيو.

خط الهجوم: ميسي، جريزمان، بيدري. اقرأ أيضا: مباريات اليوم الاربعاء

تشكيل ريال سويسداد المتوقع



وجاءت تشكيلة سوسيداد كالأتي:

روميرو

مونريال - زوبيلديا - جيفارا - زالدوا

أرتيز - مورينو

اويارزابال - سيلفا - يانوزاي

إسحاق تشكيل ريال سويسداد المتوقعوجاءت تشكيلة سوسيداد كالأتي:روميرومونريال - زوبيلديا - جيفارا - زالدواأرتيز - مورينواويارزابال - سيلفا - يانوزايإسحاق والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق ريال سويسداد و إيبار وانتهت المباراه بنتيجة التعادل 1/1.



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