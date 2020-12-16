9 محافظات معرضة للسيول.. الأقمار الصناعية ترصد أماكن سقوط المطر خلال ساعات

تشهد البلاد تقلبات جوية وموجة من الطقس السيء على محافظات الجمهورية، إذ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد، فيما يسود طقس بارد ليلا على جميع الأنحاء.

أما خلال الساعات المقبلة، من المتوقع تقدم السحب الرعدية، تحديدا على منطقة الساحل الشرقي من "بورسعيد ودمياط والعريش ورفح" يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية مع تقدم ساعات النهار.

حالة الطقس اليوم



كشفت الهيئة عن مجموعة من الصور رصدتها الأقمار الصناعية اليوم، تتوقع بحدوث سيولا على 9 مناطق بالجمهورية خلال ساعات، وتوضح تكون السحب المنخفضة على الساحل الغربى للبلاد والقاهرة ومناطق من الدلتا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تكون متوسطة على بعض المناطق. كشفت الهيئة عن مجموعة من الصور رصدتها الأقمار الصناعية اليوم، تتوقع بحدوث سيولا على 9 مناطق بالجمهورية خلال ساعات، وتوضح تكون السحب المنخفضة على الساحل الغربى للبلاد والقاهرة ومناطق من الدلتا يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تكون متوسطة على بعض المناطق. ومن المتوقع أن تتقدم مع ساعات النهار القادمة إلى مناطق من السواحل الشرقية وشمال سيناء، كما تتكاثر السحب المنخفضة على السواحل الغربية وخاصة الإسكندرية ومطروح، ومناطق من القاهرة وغرب الدلتا والإسماعيلية ومناطق من شمال ووسط سيناء يصاحبها سقوط الأمطار المتوسطة. بيان بدرجات الحرارة اليوم الأربعاء :



ينشر دوت الخليج درجات الحرارة اليوم الأربعاء في جميع محافظات مصر وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية:



القاهرة 20 13 الإسكندرية 19 15 وادي النطرون 19 14 طنطا 19 13 شبين الكوم 19 13 دمنهور 19 14 بلطيم 18 15 مطروح 21 14 السلوم 20 11 سيوة 19 09 بورسعيد 19 14 اقرأ أيضا: توفير الأكسجين السائل .. هالة زايد تكشف خطتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا