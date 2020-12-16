النائب سامح الشيمي : التنوع الأيدولوجي فى غرفتي البرلمان لم يتحق فى أي برلمان سابق

قال النائب سامح الشيمى عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس النواب 2015، كان الأهم فى تاريخ مصر خاصة بعد ثورتين وتدهور الحالة الاقتصادية والأمنية للبلاد، وجاء البرلمان ليصحح مسارات عديدة نجني ثمارها الآن، مشيرا إلى أن برلمان 2020 سيكون مكملا لما أنتهى إليه البرلمان السابق.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، إن التركيبة السياسية لغرفتي التشريع برلمان وشيوخ، اتسمت بالتنوع فى كافة التخصصات وكذلك ما أفرزت عنه نتائج انتخابات برلمان 2020، والتعدد فى الأيدولجيات بين الأحزاب والتنوع العمرى بين الأعضاء فى الغرفتين والتمثيل الشامل لكل فئات المجتمع، وهو إنجاز تحقق عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما كنا نجد مثل هذا التنوع فى البرلمانات السابقة.

وأكد النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، على أنه يأمل فى التعاون بين غرفتي البرلمان شيوخ ونواب، من أجل تحقيق مصالح المواطنين والوطن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.