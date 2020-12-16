وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي لـ دوت الخليج : أتوقع كرسي وكالة للمرأة فى برلمان 2021

وجهت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، رسالة عبر موقع دوت الخليج، بمناسبة انتهاء برلمان 2015 وبداية برلمان 2020، وقالت:" حصول المرأة على كرسي وكالة مجلس الشيوخ هو استكمال لنضال المرأة عبر قرن من الزمان، مشيرة إلى مزيد من المكتسبات تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل المناخ مناسبا لمكتسبات كثيرة للمرأة، مشيرة إلى أن المرأة لا يجب أن تتنازل عن حقوقها فى العمل والمناصب الإدارية فى الجهاز التنفيذي للدولة موجهة رسالة لمرأة :" اصنعي مستقبلك لا تتنازلي عن حقوقك مزيد من المكتسبات للمرأة المصرية. اقرأ أيضًا: اقرأ أيضًا: النائب سامح الشيمي : التنوع الأيدولوجي فى غرفتي البرلمان لم يتحق فى أي برلمان سابق



وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، إن الحياة النيابية المصرية تشهد طفرة فى عدد مقاعد المرأة فى غرفتي البرلمان قائلة: اتوقع كرسي وكالة للمرأة فى برلمان 2021 الطريق ممهد لا تتنازلي، مؤكدة على أن الإنجاز التى تحقق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من تمكين للمرأة ووضع نسبة تمثيل نيابي لها فى غرفتي البرلمان هو انجاز حقيقي بمعني الكلمة.

وجهت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، رسالة عبر موقع دوت الخليج بمناسبة انتهاء برلمان 2015 وبداية برلمان 2020 وقالت : حصول المرأة على كرسي وكالة مجلس الشيوخ هو استكمال لنضال المرأة، عبر قرن من الزمان، مشيرة إلى المزيد من المكتسبات تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل المناخ مناسبا لمكتسبات كثيرة للمراة. وأشارت إلى أن المراة لا يجب أن تتنازل عن حقوقها فى العمل والمناصب الادارية فى الجهاز التنفيذي للدولة ،موجهة رسالة للمرأة: اصنعي مستقبلك لا تتنازلي عن حقوقك لجني مزيد من المكتسبات للمرأة المصرية.

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، إن الحياة النيابية المصرية تشهد طفرة فى عدد مقاعد امرأة، فى غرفتي البرلمان قائلة: أتوقع كرسي وكالة للمرأة فى برلمان 2021 الطريق ممهد لا تتنازلي، مؤكدة على أن الإنجاز التى تحقق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من تمكين للمرأة ووضع نسبه تمثيل نيابي لها فى غرفتي البرلمان هو إنجاز حقيقي بمعني الكلمة.

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