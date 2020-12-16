قفزت من "التوكتوك" قبل أن يغتصبها .. تفاصيل واقعة فتاة العياط

"الموت بشرفي أحسن".. هكذا علقت فتاة العياط على الحادث المروع الذي تعرضت له على يد سائق "توكتوك"، قام بمضايقتها وخطط لاغتصابها، بعد طلبه رقم هاتفها الشخصي أكثر من مرة، مُصرا على التعرف بها، أثناء ركوبها معه متوجهة إلى المنزل، لتُخاطر بحياتها للفرار منه.

بدأت الواقعة، بقيام السائق، بالتحرش بالمجني عليها، أثناء استقلالها "التوكتوك"، متعمدا السير بسرعة كبيرة إلى شارع جانبي، حيث انطلق مُسرعا، ولم تجد الفتاة سوى القفز من "التوكتوك"، لتدفع حياتها ثمنا للحفاظ على نفسها، قائله "الموت بشرفي أحسن".

قصة فتاة العياط



وبعد أن نجحت الفتاة بالخلاص بنفسها من قبضة السائق، عادت إلى منزلها دون أن تقدم أي بلاغات نتيجه الحادث المروع الذي تعرضا له.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، من تحديد هوية الفتاة وسائق "التوك توك"، وكشفت أن لديه معلومات جنائية بعد أن تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد ضبط المتهم وإقراره بارتكابه الواقعة.

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