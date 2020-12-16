بعد إصابة موسيماني بكورونا.. تحرك عاجل من الخطيب وطوارئ في الأهلي!

حالة من الترقب تسود أورقة النادي الأهلي بعد الإعلان عن إصابة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بفيروس كورونا، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة غزل المحلة في الدوري المصري.

وأثبتت الفحوصات الأخيرة والمسحة الطبية التي أجراها موسيماني إصابته بفيروس كورونا ويخضع الأن للعزل الطبي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وعلى الفور بدأ الأهلي التحرك بعد إصابة موسيماني، بناء على تعليمات محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، حيث قرر سيد عبد الحفيظ الاجتماع بالجهاز المعاون ووضح خطة من أجل الاستعداد للمحلة في غياب المدير الفني.

كما يخشى الأهلي إصابة عدد كبير من اللاعبين بكورونا بعد مخالطتهم بشكل كبير للمدرب الجنوب أفريقي خلال الفترة المقبلة، لذلك ينوي الجهاز الإداري بأخذ مسحة لجميع اللاعبين صباح غد.

وتأكد غياب بيتسو موسيماني عن قيادة الفريق الأحمر في مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى عبد الحفيظ بالتنسيق مع الجهاز المعاون والذي يضم كافين جونسون المدرب العام، وسامي قمصان المدرب المساعد، وميشي يانكون مدرب حراس المرمى، ورانجوجا مخطط الأحمال من أجل التحضير للمواجهة.

