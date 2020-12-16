غلق وتشميع مطعم "روستو" بالهرم (فيديو وصور)

غلق مطعم روستو

تداول منذ قليل مجموعة من الصور والفيديوهات تظهر لحظة غلق وتشميع مطعم "روستو" بمنطقة الطالبية بالهرم، حيث تم إزالة كافة محتويات المطعم . غلق مطعم روستو



وبناءً علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قام حي الطالبية بغلق وتشميع مطعم برستو بشارع الهرم، بعد تورطه في شحنة أغذية غير مطابقة للمواصفات. اقرأ أيضا: أناني بيكرهني ومش بيحب لي الخير .. تفاصيل خناقة حمو بيكا وعمر كمال



جاء الغلق تحت إشراف الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية والأستاذ هاني فؤاد مشرف عام مكتب رئيس حي الطالبية والأستاذ محمود منصور نائب رئيس الحي والأستاذ مصطفي الوزير مشرف عام الحي والأستاذ محمد حسين الشافعي مشرف عام الحي والأستاذ سعد بدوى مدير إشغالات قطاع الشمال والأستاذ ماجد مدير شؤن البيئة بالحي ومجموعة العمل المرافقة

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