خطوة جديدة من عمر السومة تحسم مصيره مع الأهلي

كشفت تقارير اليوم الأربعاء أن إدارة الأهلي السعودي توصلت لاتفاق مع مهاجم الفريق عمر السومة بتجديد عقدة لمدة 3 مواسم وذلك بعد انتشار أنباء منذ أيام قليله بأن مهاجم معارض لفكرة تمديد عقدة ويريد خوض تجربه جديدة في مكان اخر.

وجاء ذلك بعد انتشار أنباء حول دخول النادي الأهلي للتعاقد مع السومة بعد عرض أحد الوكلاء عليه مهاجم الفريق السعودي.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية: أنه يتبقى وضع الرتوش النهائية قبل الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب، وكان من المفترض أن ينتهي عقد السومة مع الأهلي في 30 يونيو 2021، وهو ما يعني أنه كان يحق له التفاوض والتوقيع لأي فريق في يناير.

ويعد السومة من أبرز اللاعبين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأحرز في الموسم الحالي أربعة أهداف حتى الآن.

والجدير بالذكر أن نادي أهلي جدة اخر مواجهاته في الدوري السعودي كان امام فريق النصر وانتهت لصالح أهلي جدة بنتيجة 2/1.

