خاص| موسيماني يحسم الأمر.. ويحدد هذا الثنائي لتدعيم هجوم الأهلي!

يواصل النادي الأهلي محاولاته لتدعيم صفوف الفريق بصفقة نارية خاصة في خط الهجوم وذلك بفرمان من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

موسيماني يطلب هذا الثنائي لهجوم الأهلي

وقال مصدر خاص في لجنة التخطيط بالأهلي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: أن موسيماني حدد ثنائي هجومي للتعاقد معهم واستبعد الأسماء الأخرى من حساباته.

وأضاف: موسيماني أجتمع مع محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط بالفريق وتم عرض عليه العديد من الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي. وأوضح: الجنوب أفريقي طلب من إدارة الأهلي التعاقد مع الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز، إلا أن في حالة فشل الصفقة لمغالاة النادي الجنوب إفريقي فإن الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبي السابق وستاندرلياج البلجيكي الحالي، هو البديل الأمثل له.

وأتم المصدر: أن موسيماني يرى أن موليكا هو البديل الأمثل في حالة فشل صفقة سيرينو وسيمثل إضافة قوية لخط هجوم الفريق حال تم التعاقد معه نظرًا للإمكانيات الفنية الكبيرة التي يملكها.

وعلى الفور يستعد الأهلي للدخول في مارثون المفاوضات الرسمية مع النادي البلجيكي خلال الفترة القادمة من أجل بحث إمكانية ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي.

الجدير بالذكر أن الكونغولي موليكا قد توج بلقب هداف دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة الماضية برصيد 10 أهداف.