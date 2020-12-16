محمد رشاد عثمان: وصول ١٤٨ سيدة لمجلس النواب انتصار نيابي للمرأة.. وتنوع سياسي وحزبي غير مسبوق

أكد النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس النواب الجديد انتصار للمرأة المصرية وحضورها وتواجدها السياسي والتشريعي، قائلا: المرأة المصرية أثبتتت وجودها، مشيرا إلى إنه للمرة الأولى فى التاريخ المصري تفوز ١٤٨ سيدة فى القائمة الوطنية من أجل مصر و من مختلف الأحزاب والتيارات والتخصصات، وهو انتصار سياسي وبرلماني يحسب لنظام الرئيس السيسي.
وأضاف نائب الإسكندرية، أن القوائم الانتخابية الأربعة ضمت نحو 142 امرأة بينهن عدد من زوجات الشهداء وبعض الكوادر وأساتذة الجامعات وغيرهن، بجانب ٦ بمقاعد الفردي ليصبح العدد الإجمالي ١٤٨.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات البرلمانية وبإعلان نتائجها النهائية تكون قد منحت المرأة والشباب والأحزاب تمثيلا نيابيا كبيرا، كما أن هناك نحو 13 حزبا حقق نتائج برلمانية كبيرة وحجز أماكن لأعضاءها، بما يدل على الديمقراطية العريضة التي تشهدها البلاد، موضحا أن مصر فعلا تعيش أزهى عصور الديمقراطية ومجلس النواب، متنوع سياسيا وحزبيا بشكل غير مسبوق.
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وأوضح رشاد، أن إجراء العملية الانتخابية برمتها تم تحت إشراف القضاء، يعتبر انتصارا نيابيا كبيرا، فالمصريون عبروا عن إرادتهم بكل حرية وشفافية وفي أجواء آمنة مستقرة في كافة اللجان.
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