- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يبدأ التحسن فى حالة الطقس آخر اليوم.
ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح والبحيرة والإسكندرية والغربية والمنوفية ورأس سدر ونخل وسانت كاترين، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا.
ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستعينة بـ الأقمار الصناعية.. الأرصاد: أمطار غزيرة اليوم وتحسن فى الطقس غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.