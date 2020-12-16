مستعينة بـ الأقمار الصناعية.. الأرصاد: أمطار غزيرة اليوم وتحسن فى الطقس غدا

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر إصدارات صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة وشمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة الشدة تزداد حدتها على شمال شرق البلاد ومدن القناة وشمال سيناء، تكون غزيرة وقد يصاحبها ضربات البرق من حين الى آخر.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يبدأ التحسن فى حالة الطقس آخر اليوم.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح والبحيرة والإسكندرية والغربية والمنوفية ورأس سدر ونخل وسانت كاترين، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا.

ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.