وزير الخارجية يستقبل منسق الرئاسة الكونغولية للاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكري وزير الخارجية، مساء اليوم الأربعاء، ألفونس نيتومبا منسق الرئاسة الكونغولية المقبلة للاتحاد الإفريقى.



جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكري وزير الخارجية، مساء اليوم الأربعاء، ألفونس نيتومبا منسق الرئاسة الكونغولية المقبلة للاتحاد الإفريقى. ونشر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، صورا تجمع الوزير بالمنسق، خلال صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، ومن المقرر عقد جلسة مباحثات مشتركة.

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