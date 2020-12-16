النشرة المرورية : كثافات بميدان الجيزة ومحور الفنجرى ودائرى البساتين

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرور بالراديو 9090، إن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة، ونشرت تحذيرات للمواطنين تتضمن إرشادات السير تحت الأمطار للاستعانة بها، تحسبا للتقلبات الجوية، التى سبق وأعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما وفرت غرفة عمليات الإغاثة الرقم 01221110000، للجوء إليه فى حالة الطوارئ.





وأوضح صابر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن الحركة المرورية اليوم الأربعاء، مع بداية فترة الذروة المسائية، يكون لها طابع خاص، حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 65% إلى 70%.

وتابع أن محافظة الإسكندرية، تظهر فيها بعض الأحجام المرورية بطريق أبو قير، وبعض الأحجام بمحور قناة السويس، القادم من منزل كوبرى محرم بك، المتجه لكورنيش الإسكندرية.

وأشار صابر إلى أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، بالإضافة إلى أن الإسماعيلية تشهد بعض الأحجام فى شارع منطقة الثلاثينى، فيما تشهد باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى معدلات مرضية فى حركة السير.

وأضاف صابر، أنه بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، فتشهد أعمال توسعة، ما يجعل لفترة الذروة المسائية طابع خاص وارتفاع ملحوظ فى الكثافات المرورية، حيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لنشر الخدمات المرورية فى محيط الأعمال، لسحب وتصفية أى كثافات متوقعة خلال فترة الأعمال.

وتابع: "من أبرز هذه الأماكن أعلى مناطق البساتين المتجه لمنزل الأوتوستراد، ومنطقة المرج والوراق".

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "ستقابلنا بعض الأحجام المرورية فى محافظة الجيزة، وبالتحديد فى ميدان الجيزة القادم من شارع الجامعة المتجه لشارعى فيصل والهرم، فيفضل سلوك شارع السودان".

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فتشهد اليوم بعض الأحجام المرتفعة نسبيا، نتيجة أعمال تطوير محور الفردوس، فالقادم من كوبرى العروبة وأرض المعارض ومتجه لمحور صلاح سالم، يفضل سلوك محور النصر.

كما نصح صابر، بتجنب محور الفنجرى، واستبداله بشارع أحمد سعيد، وأيضا كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس فى التنقل بين القاهرة والجيزة.