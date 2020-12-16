بعد استيراد تركيا.. شاهد.. كيف غير الهارب وليد شرابى موقفه من اللقاح الصينى

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منذ استلام مصر شحنة من لقاح فيروس كورونا الصينى، وبدأ نشطاء الجماعة الإرهابية فى التشكيك فى جدوى هذا اللقاح وقدرته على مجابهة الفيروس ومنع انتشاره، وكان على رأس هؤلاء الإخوانى الإرهابى وليد شرابى.
فمنذ يومين كتب شرابى خلال صفحته الرسمية على موقع "تويتر": لا أدى أيهما أشد قسوة على المصريين، فيروس كورونا أم اللقاح الصينى المعتمد من الإمارات" ولكنه سرعان ما تراجع واعتذر بعد أن اتضح له أن تركيا أيضا استوردت هذا اللقاح، فى تأكيد واضح على أن شرابى يسعى إلى ترديد الشائعات دائما دون التأكد من صحتها، فالسؤال الذى يطرح نفسه: هل لو لم تستورده تركيا كان سيغير رأيه حول أن اللقاح يضر المصريين؟ فالمعيار لديه هى تركيا فقط ضاربا بالأبحاث الطبية عرض الحائط.
وكتب شرابى فى تغريدة أخرى: "اعتذار واجب، بالأمس كتبت تغريدة تشكك فى قدرة اللقاح الصينى الذى سوف يطرح فى مصر فتواصل معى أحد الأطباء المتميزين، وأوضح لى أن دولا عديدة اعتمدت نفس اللقاح من بينها تركيا، لذلك فأنا أعتذر عن تلك التغريدة لعدم درايتى بالأصلح للناس فى هذا الشأن".
شرابى لم يكن الأول الذى سعى لتنفيذ الأجندة الإخوانية والتشكيك فى اللقاح رغم أن دول كبرى أكدت على فاعليته من ضمنها تركيا، بل كان هناك أيضا محمد ناصر الإخواني الهارب عبر برنامجه على قناة الجزيرة قائلا: "اوعوا تبقوا فئران تجارب".
وكانت مصر تسلمت أول شحنة من لقاح كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولى، قادمة هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الشعب المصرى.
وبحسب الشركة المصنعة، فإن فاعلية لقاح سينوفارم تقدر بنحو 86%، وفى حالة إصابة الشخص بعد أخذه اللقاح ستكون إصابته خفيفة، وبذلك تصل نسبة فاعلية اللقاح لـ100% ضد الحالات الحادة.
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