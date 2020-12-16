إنفوجراف.. أبرز المعلومات عن مشروع قطار المونوريل

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج"، أبرز المعلومات عن مشروع قطار المونوريل.. وتنفذ وزارة النقل، مشروع قطار المونوريل لربط المناطق الجديدة بالمدن العمرانية، حيث يشمل المشروع تنفيذ خطين لربط مدن بالقاهرة والجيزة الأول بأكتوبر يبلغ طوله 142 كيلو متر ويضم 12 محطة، والخط الثانى بالعاصمة الإدارية ويبلغ طوله 56 كيلو بـ 22 محطة.

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