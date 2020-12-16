صور.. محافظ الغربية: تطوير المناطق العشوائية بالمحلة الكبرى نقلة حضارية

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وأشاد المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات بالأعمال الجارية فى مدينة المحلة، وتوافر بالوعات لصرف الأمطار فى جميع الشوارع وسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية، مشيداً بدور محافظ الغربية ونائبه فى متابعة إنهاء الأعمال على الوجه الأمثل.
وأشار محافظ الغربية إلى أن مدينة المحلة الكبرى ستشهد نقلة حضارية عقب الانتهاء من تطوير مناطق "التوبة خلف مسجد المحجوب، منطقة الخبى، أبو القاسم، سكة طنطا، وعزبة خضر" بنهاية مارس المقبل، إذ يتم رصف الشوارع بطبقة الانترلوك عقب تغيير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وجارى تغيير أعمدة الكهرباء بشكل كامل وذلك فى إطار اهتمام المحافظة بتوفير حياه آمنة وكريمة لأبناء مدينة المحلة.
وفى ذات السياق، أوضح الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أن صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء قدم دعما يقدر قدره 411 مليون جنيه لمحافظة الغربية لتطوير مناطق "العجيزى، سيجر، السلخانة، قحافة وعلى أغا" بطنطا، ومناطق "التوبة خلف مسجد المحجوب، منطقة الخبى، أبو القاسم، سكة طنطا، وعزبة خضر" بالمحلة، موضحًا أن نسب إنجاز أعمال مياه الشرب والصرف الصحى بمناطق "التوبة خلف مسجد المحجوب، منطقة الخبى، أبو القاسم" بحى أول المحلة بلغت 100 % للصرف الصحى و53 % لشبكات مياه الشرب، وفى منطقة "سكة طنطا، عزبة خضر" بحى ثان المحلة بلغت نسبة الإنجاز 82 % لشبكات المياه والشرب، و90 % للصرف الصحى.
وعلى هامش الجولة، تابع المحافظ ونائبه أعمال التطوير الجارية فى مصنع تدوير القمامة بالمحلة والمجزر النصف آلى بقرية شبشير الحصة.
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