مجلس الوزراء يوافق علي الاجراءات الخاصة بشأن البدء في تنفيذ مبادرة ”...

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على الإجراءات والخطوات التي تمت بشأن البدء فى تنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك"، والتي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطنى القرى، مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال، إلى جانب التطوير الفني والمهني للشباب في المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوي كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لتوفير قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروع بالقرى، سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، كما تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة للحصول على موافقاتها للأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني.

كما تمت الإشارة إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تفعيل المبادرة؛ ولإنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية بالقرى المصرية، وتم ترشيح 4 مواقع، ومعاينتها من خلال لجان مشتركة مع اتحاد الصناعات، للبدء في تنفيذ المشروع كمشروع تجريبي يتم التوسع فيه مستقبلا بباقي المحافظات، وجاءت هذه المواقع في قرية "سبك الضحاك" بالمنوفية، وقرية "أبو صوير" بالإسماعيلية، وقرية "هوارة المقطع" بالفيوم، وقرية "بني أحمد" بمحافظة المنيا، كما تم تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بناء على الخامات المنتجة وكثافة العمالة، وإمكانية تسويق المنتجات للمنطقة أو التصدير لبعضها.