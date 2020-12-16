المصريون يرحبون بزيارة الشيخ محمد بن زايد ولقاء الرئيس بهاشتاج "نورت مصر"

وسط أجواء مفعمة بالترحيب والمحبة المتبادلة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأربعاء، بقصر الاتحادية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر المصريون عن حفاوتهم البالغة بزيارة الشيخ محمد بن زايد إلى مصر وتقديرهم للعلاقة القوية بين مصر والإمارات خاصة في السنوات الأخيرة. الهاشتاج وتصدر هاشتاج "نورت مصر"، ترند "تويتر" في مصر، خلال الساعات الماضية، للترحيب بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولقت زيارة محمد بن زايد تفاعلا كبير من رواد السوشيال ميديا، فقال مغرد" " أهلا بالشيخ محمد بن زايد في بلده الثاني مصر، و فى ضيافة شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسى". هاشتاج نورت مصر تغريدات الهاشتاج ومغرد ثان قال: " نورت مصر بلدك الثاني ياابو خالد تحيا مصر والإمارات"، وعبر مغرد ثالث عن تقديره للشيخ محمد بن زايد: " سمو الشيخ محمد ابن زايد نورت مصر"، وتعليق رابع، "نورت مصر بلدك التاني يا غالى"، وتغريده أخيرة، "من الزيارات المحببة للقلب زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه لمصر ولقاءه بفخامة الرئيس السيسى نورت مصر بقدومك الله يحفظكم". ترحيب ببن زايد جانب من التعليقات ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضيفًا عزيزًا فى بلده الثانى مصر، معبرًا عن الامتنان بلقائه مجددًا لاستمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائى وذلك فى إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والإمارات، تلك العلاقات التى أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتستمر عبر عقود ولتزداد قوة بإرادة مشتركة صادقة فى إطار من الأخوة والاحترام المتبادل والثقة والتفاهم والمصير المشترك. هاشتاج ترحيب ابن زايد وأثبتت السنوات الأخيرة فاعلية تلك العلاقات فى مواجهة المخاطر التى استهدفت أمن المنطقة ومصالح شعوبها ومقدرات دولها.

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