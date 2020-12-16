مفيش حظر.. 7 قرارات حكومية جديدة بشأن كورونا

- كلّف رئيس الوزراء بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس "كورونا" والإعلان عنها والمعايير المتبعة في هذا الشأن
- تمت الموافقة على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس "كورونا".
- تقرر استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة
- التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
- تم دراسة إصدار قرارات لتحصيل غرامات فورية من مخالفي الإجراءات الاحترازية
- وجّه رئيس الوزراء بتطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، لمنع الكثافات
- اعتماد إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر
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