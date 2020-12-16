منتقبات وأطفال يتعرضن للتحرش.. ماذا حدث للمصريين؟

لا تتوقف وسائل الإعلام المحلية عن رصد وقائع تحرش مرعبة ومقلقة تحدث فى مجتمعنا، كان آخرها واقعة فتاة "ميت غمر"، الأمر الذى يثير مخاوف العديد من الأسر بشأن سير أبناءهم من الإناث فى الشارع.

قد يرى بعض المتشددين أن السبب وراء تعرض إحداهن للتحرش هو قاصر فقط، على الزى الذى ترتديه الفتاة، حتى أنهم يرمونها بأنها سبب مضايقات الشباب لها، وهو ماحدث لبسنت فتاة "ميت غمر"، لكن ما رصدته "دوت الخليج"، طوال تاريخ وقائع ممثالة يثبت أن "التحرش"، لا تسلم منه النساء المحتشمات، وحتى المنتقبة التى لا تبدى أى شئ من جسدها، ليأتى السؤال ملحًا ماذا حدث للمصريين؟

تحكي فتاة منتقبة تدعى "أسماء.م"، أنها تعرضت للتحرش الجسدي أكثر من مرة، بالرغم من من ارتداءها النقاب الذى يخفى كامل جسدها، حتى أنها تخلت عن ارتداءه بعدها فشلت فى صرف الناس عنها.

وتقول أسماء:" تلقيت نصائح كثيرة من الأصدقاء بضرورة ارتداء النقاب، فكنت أعتقد أنه الحل الأنسب حتى تكف المضايقات التى أتعرض لها، لكننى لم ألاحظ أى تغيير بعد ارتدائه، بل تطور لاعتقاد البعض أن من يرتديه لا يمكنه الرد على تلك التعديات، الأمر الذى يدفع المتحرش إلى التمادى فى مضايقاته".

وأضافت لـ دوت الخليج:" هناك من يرتدى النقاب دون رغبة منه، قد يكون مدفوعًا من الأهل بمبرر غير حقيقي وهو أنه يحمي المرأة من المضايقات".

محل شك



تثير العديد من السيدات المنتقبات مخاوف بعض المواطن، بعدما تم القبض على عدد من النساء اللاتى يتستخدمن الرداء الأسود، ستارًا لجرائمهم مثل خطف الأطفال، والتسول وغيرها من الأمور، ما أدى إلى رفض النساء لارتداءه حتى لا تواجه مثل تلك الأمور.

حوادث مرعبة



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