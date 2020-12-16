خالد الغندور يصدم الجماهير ويتخذ قرار مفاجيء بعد رحيل مرتضى منصور

نشر خالد الغندور لاعب الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي بقناة الزمالك، منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول فيه أنه سيعلن خلال أيام قرار هام خاص بعمله الإعلامي.
فسر معظم متابعي خالد الغندور هذا المنشور، بأنه يقصد رحيله عن قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة، وعلقوا له بعبارات مثل: "بعد كل ده هتسيب القناة"، "مع السلامة".
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وكتب الغندور، عبر حسابه بفيس بوك قائلا: "الي كل الناس اللي بتحب تتابعني ايام قليلة و هيكون لي قرار مهم في عملي الاعلامي".
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