برلمانية: ٢٣ لقاءاً بين قادة مصر والإمارات منذ ٢٠١٤ وعلاقات رسمية وشعبية وطيدة

أكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب سوزي رفلة على أهمية اللقاء الذي جرى بين قادة مصر والإمارات، مشيراً إلى أن هناك ما يزيد عن 23 لقاءً بين زعماء البلدين منذ مارس 2014 وحتى اليوم، جسدت التكامل السياسى والتعاون الاقتصادى والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التى جمعت بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والشعبين الشقيقين يحرص خلالها قادة البلدين على مواصلة دفع أطر التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

وأضافت: دوماً ما تحظى زيارة الشيخ محمد بن زايد بأهمية خاصة، ففى المقام الأول تعبر عن مدى اهتمام قادة البلدين بسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتتسم بأهمية استراتيجية وأن ثنار ومكتسبات أكيدة ستتحقق جراء جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية، مع تناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

وكان قد أبرز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، زيارته إلى القاهرة ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي على حسابه الرسمى على موقع التواصل الادجتماعى تويتر.

وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: سعدت بلقاء أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة .. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية وتطوير مجالات التعاون بين بلدينا، والتنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية التي تهم أمن المنطقة واستقرارها"