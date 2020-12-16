ميسي على موعد مع التاريخ في مباراة اليوم

يستضيف نادي برشلونة نظيره ريال سوسيداد اليوم في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة ال19 من الدوري الإسباني الممتاز وتقام المباراة في معقل البلوجرلنا الكامب نو ، ويدخل برشلونة المباراة برصيد 17 نقطة في المركز الثامن بينما يتصدر ريال سوسيداد جدول ترتيب الليجا برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن اتليتكو وريال مدريد.

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وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي على موعد مع التاريخ حال مشاركته أساسيا في مباراة اليوم ضد سوسيداد،

وأضافت الصحيفة ان ميسي سوف يعادل رقم الأسطورة بيليه في حال تسجيله هدف في مباراة سوسيداد اليوم ، حيث سيصل إلى 643 هخدف مع فريق واحد . وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي على موعد مع التاريخ حال مشاركته أساسيا في مباراة اليوم ضد سوسيداد،وأضافت الصحيفة ان ميسي سوف يعادل رقم الأسطورة بيليه في حال تسجيله هدف في مباراة سوسيداد اليوم ، حيث سيصل إلى 643 هخدف مع فريق واحد . أما في حالة تسجديل ميسي اليوم لهدفين خلال لقاء سوسيداد فسيتمكن من كسر رقم الأسطورة البرازيلية ويصبح أكثر لاعب في التاريخ تسجيلا للأهداف مع فريق واحد. اقرأ أيضا: خالد الغندور يلمح برحيله عن قناة الزمالك



يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي شارك مع ناديه برشلونة هذا الموسم في الدوري الإسباني 11 مباراة إستطاع فيها إحراز 5 أهداف وصناعة هدفين أخرين