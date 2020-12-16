مفاجاة مدوية.. زهرة الجنوب تعتلى صدارة الدوري

حقق أسوان الفوز الثاني علي التوالي، بعد تغلبه علي فريق طلائع الجيش وصيف كأس مصر النسخة الماضية، بثنائية مقابل هدف علي ملعب السكة الحديد،بصافرة محمود عاشور.

سجل الهدف الاول لفريق اسوان هيثم الفيل في الدقيقة 59 من احداث الشوط الثاني ، قبل أن يدرك أحمد سمير التعادل للطلائع من في الدقيقة 61 من الشوط ذاته، وقبل انتهاء المباراة أقتنص محمود شبانة هدف الانتصار لصالح ابناء الجنوب في الدقيقة 82 ،قبل أن يطلق محمود عاشور صافرة النهاية معلنا فوز أسوان الثاني في الموسم الجديد للدوري المصري .

وبذلك اعتلى أسوان صدراة الدوري الممتاز بصفة مؤقته بالعلامة الكاملة بتحقيقه 6 نقاط من فوزيين متتاليين،يأتي هذا بعد إلحاق الهزيمة الأولي بالفريق البترولي إنبي ،ثم بالفريق الحربي طلائع الجيش ، ليكمل مسيرة الصاعدين المتميزة علي غير المعتاد.