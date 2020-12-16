فيديو| تهديد بالرحيل وصدمة زيزو.. 4 أزمات تحاصر القلعة البيضاء

يعيش الزمالك مرحلة من التخبط الكبير وحالة من الأزمات المتصاعدة خاصة بعد أن أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة النادي في وقت سابق وجود مديونية كبيرة على النادي بجانب تجديد التعاقد لنجوم الفريق.



ويستعرض دوت الخليج أبرز الأزمات التي تواجهة الزمالك خلال الفترة الحالية:

أزمة بن شرقي

شهدت الفترة الماضية وجود أزمة بين المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق وإدارة ناديه بسبب تأخر الحصول على مستحقاته المالية، مما دفعه لاتخاذ قرار مفاجئ بإرسال إنذار إلى إدارة الزمالك بسبب تأخر مستحقاته المالية”.



ويأتي إنذار بن شرقي إلى إدارة القلعة البيضاء على فسخ التعاقد في حال عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة وذلك وفقًا للعقود”.



أوباما يماطل

قال الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: أن يوسف أوباما أيضًا صانع العاب الفريق الأبيض، يتهرب بشكل كبير من تجديد تعاقدة، وفي كل مرة يعطي موعد ثم يتخلف عنه.



وأضاف: إلى أن أوبام مازال يفكر في متسقبله مع الفريق لذلك على اللجنة المعينة إنهاء هذا الملف في أسرع وقت.

زيزو يبحث عن الاحتراف

لم يعد هذا الثنائي فقط هم الأزمة داخل الأبيض، حيث مازال ملف التجديد لنجم الفريق أحمد سيد زيزو يمثل صداع كبير في رأس اللجنة المؤقتة، خاصة أن الرغبة الأولى للاعب هي العودة مرة آخرى إلى الاحتراف الخارجي.

ويضع زيزو شروط في حالة تجديد تعاقده مع الزمالك حيث يرغب في زيادة راتبه ليصبح أحد لاعبي الفئة الأولى في الفريق خاصة أن عقده مقارنة بزملائه في الفريق ضعيف للغاية.

واشترط نجم الزمالك زيادة راتبه ومساواته بنجوم الفريق بالصف الأول من أجل الموافقة على الاستمرار مع الفريق وتجديد التعاقد.

أتشيمبونج يصدم القلعة البيضاء

وفي نفس الإطار يبدو أن المصائب في القلعة البيضاء لا تأتي فرادا حيث حصل الغاني بنجامين أتشيمبونج لاعب الزمالك السابق، على حكم ضد القلعة البيضاء بالحصول على مبلغ مالي كبير نظير مستحقات متأخره له لم يحصل عليها أثناء فترة تواجده في النادي.

وكشف موقع رابطة اللاعبين المحترفين في غانا قال إن أتشيمبونج حصل على حكم ضد نادي الزمالك بتعويض مالي كبير بعد فترة نزاع طويلة بين اللاعب والنادي.