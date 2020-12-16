محافظ القاهرة: توفير الخدمات لقضاة مجلس الدولة على قمة أولويات المحافظة

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بمقر نادى قضاة مجلس الدولة، محافظ القاهرة خالد عبد العال، لتوقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة لدعم أوجه التعاون بين المحافظة ومجلس الدولة والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لشباب قضاة مجلس الدولة.





يأتى توقيع بروتوكول التعاون فى إطار خطة الدولة لدعم الشباب وتنفيذا التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بالشباب وتقديم الخدمات المتميزة والدعم الكامل للأنشطة التى يقوم بها شباب قضاة مجلس الدولة فى ناديهم. وأكد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، أن تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر وخصوصا قضاة مجلس الدولة يأتى على قمة أولويات المحافظة وفى إطار توثيق أواصر التعاون بين مجلس الدولة أحد صروح العدالة المصرية، وأن المحافظة تبذل الجهود لتطوير الخدمات ودعم الجهود اللازمة لتوفيرها بشكل يتناسب مع العصر واحتياجات قضاة مجلس الدولة. من جانبه رحب المستشار محمد حسام الدين، بالمحافظ وقيادات المحافظة، ووجه الشكر والتقدير له على الجهود المبذولة فى دعم التعاون مع مجلس الدولة ونادى قضاته.

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