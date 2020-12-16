محافظ القاهرة: توفير الخدمات لقضاة مجلس الدولة على قمة أولويات المحافظة

يأتى توقيع بروتوكول التعاون فى إطار خطة الدولة لدعم الشباب وتنفيذا التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بالشباب وتقديم الخدمات المتميزة والدعم الكامل للأنشطة التى يقوم بها شباب قضاة مجلس الدولة فى ناديهم.
وأكد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، أن تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر وخصوصا قضاة مجلس الدولة يأتى على قمة أولويات المحافظة وفى إطار توثيق أواصر التعاون بين مجلس الدولة أحد صروح العدالة المصرية، وأن المحافظة تبذل الجهود لتطوير الخدمات ودعم الجهود اللازمة لتوفيرها بشكل يتناسب مع العصر واحتياجات قضاة مجلس الدولة.
من جانبه رحب المستشار محمد حسام الدين، بالمحافظ وقيادات المحافظة، ووجه الشكر والتقدير له على الجهود المبذولة فى دعم التعاون مع مجلس الدولة ونادى قضاته.
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