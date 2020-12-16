صور.. مصر تعلن استعدادها لمساندة الكونغو خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء يأتى فى إطار إعداد الجانب الكونغولى لرئاسته المقبلة للاتحاد الإفريقى وحرصه على الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى هذا الصدد فى ضوء تولى رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد الإفريقى خلال عام 2019.

وأوضح المتحدث الرسمى، وفقا لبيان صحفى، أنه تم خلال المقابلة بحث سُبُل دعم الرئاسة الكونغولية المقبلة للاتحاد الإفريقى فى المجالات الموضوعية والفنية واللوجستية، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية المعنية، وإمكانية تدريب الكوادر الكونغولية فى شتى الموضوعات ذات الصلة كالمراسم والمؤتمرات.

وأعرب وزير الخارجية عن استعداد مصر الإسهام بخبراتها لمساندة الكونغو الديمقراطية خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقى فى ظل العلاقات الثنائية الممتازة التى تربط بين البلدين الشقيقين.

كما أضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول كذلك العلاقات التاريخية التى تجمع مصر والكونغو الديمقراطية، وأوجه تطويرها ودعمها فى شتى مجالات التعاون الثنائى، فضلاً عن استعراض التطورات الأخيرة فى المنطقة وانعكاساتها على السلم والأمن القارى، بجانب التطرق لعدد من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك للبلدين.

واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى تأكيد الوزير الشكرى على أهمية التنسيق لتحقيق نتائج ملموسة ومحددة لدفع العمل الإفريقى المشترك اتساقاً مع أجندة التنمية 2063، بما فى ذلك تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، مشدداً من ناحية أخرى على الحاجة لتعزيز التعاون المشترك لاجتياز جائحة كورونا ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى سببتها.