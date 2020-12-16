صور.. توقيع بروتوكولى تعاون بين الرياضة ومجلس الدولة ومحافظة القاهرة

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حضر التوقيع المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، وأمين عام المجلس، والمستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، وعدد من قضاة المجلس.
من جهته، أكد محافظ القاهرة أن توقيع البروتوكولين يأتى فى إطار خطة الدولة لدعم الشباب، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالشباب وتقديم الخدمات المتميزة، والدعم الكامل للأنشطة التى يقوم بها شباب قضاة مجلس الدولة فى ناديهم.
كما أكد المحافظ أن تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر، خاصة قضاة مجلس الدولة، يأتى على قمة أولويات المحافظة، وفى إطار توثيق أواصر التعاون مع مجلس الدولة أحد صروح العدالة المصرية.
وأشار إلى أن المحافظة تبذل كافة الجهود، لتطوير الخدمات بشكل يتناسب مع العصر واحتياجات السادة قضاة مجلس الدولة.
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