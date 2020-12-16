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صور.. توقيع بروتوكولى تعاون بين الرياضة ومجلس الدولة ومحافظة القاهرة

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محمد صابر 2020-12-16 17:54 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وقع كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بروتوكولى تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس الدولة، وبين محافظة القاهرة ومجلس الدولة، للمعاونة فى النهوض بالخدمات المقدمة لقضاة مجلس الدولة.

حضر التوقيع المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، وأمين عام المجلس، والمستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، وعدد من قضاة المجلس.

 


توقيع بروتوكولى تعاون بين الرياضة ومجلس الدولة ومحافظة القاهرة

 

من جهته، أكد محافظ القاهرة أن توقيع البروتوكولين يأتى فى إطار خطة الدولة لدعم الشباب، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالشباب وتقديم الخدمات المتميزة، والدعم الكامل للأنشطة التى يقوم بها شباب قضاة مجلس الدولة فى ناديهم.

كما أكد المحافظ أن تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر، خاصة قضاة مجلس الدولة، يأتى على قمة أولويات المحافظة، وفى إطار توثيق أواصر التعاون مع مجلس الدولة أحد صروح العدالة المصرية.

وأشار إلى أن المحافظة تبذل كافة الجهود، لتطوير الخدمات بشكل يتناسب مع العصر واحتياجات السادة قضاة مجلس الدولة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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