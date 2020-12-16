جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية لمحافظ أسوان، بمشروعات التطوير والتجميل يرافقه الدكتور محمد السباعى مدير إحدى الشركات المتخصصة، بجانب مديرى الجهات المعنية.
ووجه المحافظ بإزالة أى أكشاك أو تشوهات بصرية حتى لا يؤثر ذلك على الشكل الجمالى لهذه المواقع، وهو الذى سيتوازى مع طلاء واجهات المبانى المطلة على ميدان المحطة، إلى جانب واجهات سينما الصداقة والتى سيتم تركيب شاشة عملاقة عليها للإعلان عن الأفلام السينمائية التى سيتم عرضها.
وطالب المحافظ، مسؤولى الشركة المنفذة بمراجعة مداخل ومخارج ساحة انتظار السيارات المجاورة لحديقة درة النيل لضمان تحقيق الانسيابية المرورية فى ميدان المحطة، مؤكدا على ضرورة وضع الشاشات المضيئة لحديقة درة النيل بواجهتين للرؤية لإتاحة أكبر فرصة للمواطنين والزائرين لمشاهدة الأحداث والمباريات والمواد المسجلة، ليتواكب ذلك مع جعل المقاعد مزدوجة أيضاً لاستيعاب أكبر عدد ممكن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان: وضع أكبر مسلة فرعونية بكورنيش النيل بارتفاع 35 مترا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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