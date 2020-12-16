شاهد.. إضاءة برج القاهرة بعلم الإمارات بمناسبة زيارة محمد بن زايد

جدة - نرمين السيد - أضىء برج القاهرة، مساء اليوم، بألوان علم الإمارات، بمناسبة الزيارة الكريمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتى استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضيفا عزيزا فى بلده الثانى مصر، معبرا عن الامتنان بلقائه، مجددا لاستمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائى وذلك فى إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والإمارات.

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