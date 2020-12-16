اليونسكو يعلن رغبته فى إطلاق اتكلم عربى كمبادرة على المستوى الإقليمى

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، فى الندوة الافتراضية التى نظمها مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، لمناقشة التحديات التى تواجه اللغة العربية والتعريف بمبادرات تعزيز دورها كحاضنة للثقافة وناقلة للمعارف.





افتتحت الندوة السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية فى جامعة الدول العربية.

وخلال الندوة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم فى كلمتها أنها سعيدة بمشاركة هذا الحضور الكريم فى الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية هذا اليوم المهم، مضيفة أن الحفاظ على اللغة العربية والهوية العربية والمصرية أمر هام جدا.

واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وفقا لبيان صحفى، جهود وزارة الهجرة ودورها فى التواصل مع المصريين بالخارج، خصوصًا البرامج التى يتم تنفيذها لأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج، للتعريف بوطنهم الأم ومفاهيم الأمن القومى المصرى وتنظيم زيارات ميدانية، ولقاءات مع الوزراء للإجابة على جميع الاستفسارات للشباب، وتعريفهم بحجم التنمية التى تحدث على أرض مصر، مشيرة إلى أن كل هذا من شأنه ربط هؤلاء الشباب بوطنهم الأم والدولة المصرية، فضلا عن أن هذه الشريحة من الشباب معرضة فى الخارج للاستقطاب للأفكار المتطرفة والزائفة ولهذا تم تنظيم أكثر من 20 برنامجا لتحصينهم ضد هذه الأفكار والمعلومات المغلوطة التى تروج ضد الدولة المصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه تواصلنا مع الشباب المصرى بالخارج تم اكتشاف أن أغلبهم لا يُجيد التحدث باللغة العربية، فجاءت فكرة إطلاق مبادرة "اتكلم عربى" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية والثقافة العربية والمصرية وقبول الآخر، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التى من شأنها تعليم اللغة العربية البسيطة لأبنائنا بالخارج وكذا تعريفهم بالعادات والتقاليد العربية والمصرية مما يعزز انتماءهم لوطنهم الأم وارتباطهم به، لافتة إلى أننا فى مصر والمنطقة العربية نواجه حرب طمس الهوية، وقتل اللغة العربية هو بمثابة قتل للثقافة العربية وقتل للهوية العربية.

واستطردت الوزيرة قائلة: "اللغة العربية لغة ثرية سواء الفصحى أو العامية، ولكننا فى المبادرة نعمل على تعليم أبنائنا اللغة العربية البسيطة حتى يستطيع التواصل مع أهله فى وطنه الأم"، مشيرة إلى أننا بدأنا فى التواصل مع أبنائنا بالخارج عن طريق "فيديوكونفرانس" نظرا لانتشار جائحة كورونا لتشجيعهم للتحدث بالعربية.

وتابعت: "على الرغم من أن مبادرة اتكلم عربى موجهة للمصريين بالخارج، إلا أننا بعد الإطلاق اكتشفنا أن الكثير من المصريين بالداخل يحتاجون لمثل هذه المبادرة بسبب انجذاب أبنائهم إلى الثقافات الأجنبية واللغات الأجنبية".

واستطردت الوزيرة قائلة: "لسنا ضد اللغات الأجنبية والانفتاح على العالم، فالتحدث باللغات الأجنبية إضافة لنا ولكن بجانب هذا يجب أن نحافظ على هويتنا دون أن تتأثر لغتنا العربية".

ودعت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، الأسر المصرية والعربية لتشجيع أبنائهم على الحديث باللغة العربية والحفاظ على الهوية المصرية والعربية، مشيرة إلى أن الأمر بالغ الأهمية فلو تم القضاء على لغتنا العربية فبذلك سيتم القضاء على الهوية.

ومن جانبه، أثنى الدكتور غيث فريز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للعلوم فى الدول العربية ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، على المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، معلنًا عن رغبته فى إطلاقها كمبادرة على مستوى إقليمى، لتشجيع الدول بالمنطقة على الحفاظ على لغتنا وهويتنا وثقافتنا العربية، داعيًا المشاركين فى الندوة بتبنى مبادرة "اتكلم عربى" للحفاظ على هويتنا العربية ومواجهة حروب طمس الهوية.