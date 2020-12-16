علق الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على استقباله لولى عهد أبو ظبى، الشيخ محمد بن زايد. وكتب الرئيس: "شرفت اليوم بلقاء أخى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثانى مصر، وقد تشاورنا اليوم فى مختلف القضايا.. التى نمضى فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، فى إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس عن زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر: تشاورنا بجميع القضايا بقوة وإرادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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