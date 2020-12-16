الخارجية: مصر تساند الكونغو الديمقراطية فى رئاستها المرتقبة للاتحاد الأفريقى

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الأربعاء مع مبعوث جمهورية ⁧‫الكونغو الديمقراطية‬⁩ ألفونس نيتومبا سُبُل دعم مصر للرئاسة الكونغولية المقبلة للاتحاد الأفريقي‬⁩.

أعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وتطرق اللقاء إلى التباحث حول تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الأفريقية، لا سيما في ظل قرب تسلم الكونغو الديمقراطية لرئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث تؤكد مصر مساندتها دائما للكونغو الديمقراطية خلال رئاستها المرتقبة للاتحاد، والثقة في نجاح رئيس جمهورية الكونغو تشيسيكيدي بالاضطلاع بتلك المسئولية الهامة لقيادة العمل الافريقي المشترك خلال العام القادم.

وشهدت العلاقات المصرية الكونغولية، وتحديدا فى العقدين الأخيرين تطورا إيجابيا وتنام ملحوظ على جميع الأصعدة سواء سياسيا أو اقتصاديا وكذلك ثقافيا مما استوجب أهمية العمل على تحقيق تطور ملموس فى كافة مجالات التعاون المشترك.

وهناك تطابق في وجهات النظر بين القاهرة وكينشاسا بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، منها مياه النيل والحاجة لاستمرار التفاوض بين كافة دول الحوض للوصول إلي التوافق الأمثل للمضي قدمًا في المشروعات والبرامج الكفيلة بتحقيق كافة مصالح دول الحوض.

وفى عام 2009 شاركت قوات مصرية لحفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة "مونوك" ولمراقبة الأوضاع التى حدثت نتيجة للإضطرابات التي تعرضت لها منطقة شرق الكونغو، وذلك فى إطار الحرص على دعم مصر للإستقرار والتنمية فى الكونغو.