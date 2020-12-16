«القضاء الإداري» يرفض إيقاف عموميات النقابات الفرعية للمحامين بسبب «كورونا»

قضت محكمة القضاء الإداري -الدائرة الثانية-، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برفض الدعويين المطالبتين بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس النقابة العامة للمحامين، بالدعوة إلى عقد الجمعيات العمومية في 9 محافظات، وعقد انتخابات النقابات الفرعية.

وطالب مقيمي الدعويين بوقف تنفيذ القرار سالف الذكر بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته هيئة المحكمة، لتنعقد الجمعيات العمومية في موعدها، والتي ستعلن عنها نقابة المحامين خلال الأيام المقبلة.