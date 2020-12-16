عضو مجلس الشوري البحريني: البرلمان العربي حقق نقلة غير مسبوقة فى دعم قضايا المنطقة

أكدت دلال جاسم الزايد رئيس لجنة العلاقات التشريعية والقانونية بمجلس الشوري البحريني وعضو البرلمان العربي، أن البرلمان العربي يشهد حاليًا مرحلة عمل مكثفة بوضع رؤي جديدة وخطط واستراتيجيات تتواكب مع المرحلة الراهنة لمساعدة الدول فى مواجهة التحديات سواء كانت السياسية، الاقتصادية والإجتماعية غيرها، بإعتباره مرآة لنبض الشارع العربي، مشيدة بالجهود السباقة التى يقودها رئيس البرلمان عادل العسومي ودعمه للبرلمانيين.

وأوضحت" الزايد"، فى تصريحات خـاصة لـــ"دوت الخليج الإخباري"، أن المنظومة القانونية والتشريعية التى يعمل فى إطارها البرلمانيين من منطلق مسؤولياتهم الوطنية تجاه الشعوب العربية تهدف لتحقيق الأمن والإستقرار والسلم المجتمعي والتصدي لأى محاولات تستهدف أمن المنطقة وتزعزع استقرارها.

وأشارت إلى أن الدعم الذى تقدمه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالبرلمان العربي والتى ترأسها يتمثل فى وضع خطط وإستراتيجيات تشريعية ومبادرات تدعم الدول العربية فى مواجهة مشكلاتها الاقتصادية والإجتماعية و يُراعى فيها وضع أفضل النصوص القانونية التى تتناسب مع طبيعة وظروف كل دولة.

ولفتت "عضو البرلمان العربي"، إلى أن العمل فى البرلمان العربي انتقل إلى مرحلة العمل الدولى من خلال التنسيق والتواصل المستمر مع الاتحاد البرلماني الدولى و الأمم المتحدة فيما يخص التحديات التى تواجه منطقتنا العربية مثل الإرهاب والممارسات العدائية الممنهجة والهجوم السيبراني الخطير لا سيما وأن تعرضت له عدة بلدان عربية .

وأشادت "الزايد"، بـ مركز الدبلوماسية العربية البرلمانية الذى أُعلن عنه رئيس البرلمان العربي قبل يومين لما له من دور كبير فى تأهيل وتدريب البرلمانيين ويؤشر لمرحلة مقبلة تتسم بقوة الأداء والممارسة الإحترافية فضلًا عن إتاحة الفرصة للبرلمانيين للمشاركة فى الفعاليات الخارجية بكل ثقة وثقل، ويدفع لرفع قدرات البرلمانيين على حد سواء.

وقالت عضو الشوري البحرينيى إنها تقدمت بمقترح تحت اسم " مبادرة الأمن الغذائي "، بهدف توفير مخزون كاف من المواد الغذائية فى الوطن العربي تحسبًا لأى ظروف قاهرة قد تعصف بالعالم كالوضع الذى يشهده العالم حاليا وتأثره سلبًا بتداعيات فيروس كورونا، موضحة أن المبادرة تدعو إلى تكاتف البلدان العربية واستثمار خبراتها وخيراتها من خلال عمل مشترك يعود بالنفع على الجميع.

الجدير بالذكر، أن دلال جاسم الزايد رئيس لجنة العلاقات التشريعية والقانونية بمجلس الشوري البحريني وعضو البرلمان العربي، شاركت فى وضع مشروع قانون استرشادي لتنظيم أوضاغ العمالة غير المنظمة وحماية حقوقها في العالم العربي.