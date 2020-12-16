نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد المهن الطبية يبدأ تطبيق أول لائحة مالية وإدارية في تاريخه يناير 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، بدء تطبيق أول لائحة مالية وإدارية للاتحاد منذ إنشائه، يناير 2021، وذلك بعد إقرارها من مجلس الاتحاد ومراجعة كافة بنودها من خلال لجنة ضمت عددا من الكوادر المالية والإدارية.

وأوضح عبد الهادى، أن اللائحة تضم 12 بابا بقواعد للنظام المالى والإدارى فى إدارات الاتحاد ووحداته المختلفة، لاستبعاد أثر الاجتهاد الشخصى فى أداء الأعمال المالية، ومتابعة تحقيق الإيرادات المُخططة بالموزانة وتحصيلها، وكذلك تحديد اختصاصات الإدارات المختلفة والهيكل الوظيفي وطرق تعيين وتقييم الموظفين، مؤكدا أن بداية العمل الفعلى باللائحة أحد خطوات الاتحاد لتدارك أخطاء الفترة الماضية، والتعامل مع اتحاد المهن الطبية كمؤسسة لها ثقلها.

وأشار أمين عام اتحاد المهن الطبية، إلى أن اللائحة استحدثت إدارة خاصة باستثمار أموال الاتحاد، لدراسة كافة المشروعات المقترحة، وإعداد تقرير للمجلس للبت فيها، إلى جانب تحديد اختصاصات صندوق الإعانات والمعاشات، وموارده، وسياسة إنفاقها.

ولفت إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع إعداد لائحة للموارد البشرية بالاتحاد، مشيرا إلى أنه جارى مراجعة بنودها تمهيدا لإقرارها وبدء تطبيقها فى أقرب وقت.