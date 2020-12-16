نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة حول تكنولوجيا الفضاء بجامعة طنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار نشر ثقافة وتكنولوجيا الفضاء في زار اليوم الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكاله الفضاء المصريه جامعة طنطا وكان في استقبالهم الدكتور محمود أحمد ذكي رئيس جامعة طنطا وبحضور الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الأهلية.

وبدأت فعاليات اليوم بكلمه د. القوصي وقدم الشكر للدكتور محمود رئيس جامعة طنطا علي استقباله لوكالة الفضاء المصرية لتفعيل التواصل بين الوكالة والمجتمع المصري والاكاديمي.

وأكد د. القوصي علي أن ثقافه علوم وتكنولوجيا الفضاء لم تنتشر حتى الان بالقدر الكافي وبتواجدنا بجامعة طنطا تصل الرسالة للجامعة ومن ثم كل فئات المجتمع.



وتحدث د. القوصي أيضا أن وكالة الفضاء المصرية قامت بدعوة المدارس لنشر ثقافة الأقمار الصناعية ومن ثم سوف تنتشر تلك الثقافه في المجتمع بجميع فئتة.

وأكد د. القوصي ان اهمية التعاون في المشروعات مع الجامعات وجامعة طنطا لتنفيذ منتج فضائي ونبدء من الان وبإمكانياتنا المعمليه والفنية جاهزتين لعمل مشروع مشترك وان هذا اليوم سيتبعة سلسله من الاجتماعات لتفعيل التعاون مع جامعة طنطا.



وقام د. محمود بالترحيب بالدكتور محمد القوصي، الدكتور محمد خليل عراقي والدكتور معوض الخولي والسادة الحضور.



وتحدث د. محمود عن ان الفضاء من المجالات الرئيسيه في حياتنا ونشهد ان تكنولوجيا الفضاء من المجالات الرئيسيه في التنميه المستدامة للدولة وبات لزامآ علينا الأستثمار في تلك التكنولوجيا.



وأكد د. محمود علي أن ما يصرف علي البحث العلمي ضرورة مجتمعيه وحتميه للاستثمار في العلماء لتحقيق رؤيه مصر ٢٠٣٠والتنميه المستدامة وإدراك كامل لتكنولوجيا الفضاء لخلق جيل علي علم بالتكنولوجيا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشرفت جامعة طنطا بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء المصرية للبدء في برنامج تعليمي مميز في مجال الفضاء وعلي رأس هذا برنامج البيئه وعلوم الفضاء بكلية العلوم جامعة طنطا كبداية وليس نهاية.



ويعد لقاء اليوم نتاج ثمار هذا التعاون المشترك وتحقيق هذا الحلم تحت قيادة د. محمد القوصي ونسعي ان يكون هذا المشروع المشترك لتنفيذ منتج فضائي يشارك فيه قطاعات متعددة ومتخصصه في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها.



وقام الدكتور محمد خليل عراقي بشرح مفصل عن وكالة الفضاء المصرية والمشاريع التي تتم تنفيذها الان بوكالة الفضاء المصرية.



وقام د. أيمن محمود رئيس مجموعة الحمولة وعضو مجلس إدارة وكاله الفضاء بشرح مشاريع بناء الأقمار الصناعية بالوكالة.



وقام م. وسيم عيسي مسئول برنامج تدريب الجامعات المصريه بشرح برنامج تدريب الجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالوكالة.