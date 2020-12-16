انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تعرض المواطنين لحوادث نشل في شبرا الخيمة.. سيدتين وراء الجريمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد تعرض المواطنين لحوادث نشل غامضة في المناطق المزدحمة وأيضا المواصلات العامة بمنطقة شبرا الخيمة، قامت قوات الشرطة المصرية بمحافظة القليوبية بكشف ملابسات الحادث والقبض على مرتكبي تلك الحوادث.

وكان قد تلقي مدير مباحث القليوبية اللواء حاتم الحداد عدة بلاغات من المواطنين بمنطقة شبرا الخيمة، يؤكدون تعرضهم لعمليات نشل ممنهجة في الشوارع المزدحمة والمواصلات العامة.

فقامت على الفور قوات المباحث بقيادة رئيس المباحث العميد خالد المحمدي بعمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، وتم التوصل الى وجود سيدتين ورجل عاطل (له سجل جنائي) وراء حوادث السرقة عن طريق النشل، وبالبحث تبين إقامة المتهمين بدائرة مركز شرطة قليوب، كما تبين انهم قاموا بتكوين تشكيل عصابي متخصص في الأنشطة الاجرامية، إضافة الى انهم قاموا بالتدريب على ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين مستخدمين اسلوب “النشل”، ثم قاموا بتحديد منطقة دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة للبدء في مزاولة أعمالهم الاجرامية.

ملابسات القبض على السيدتين واعترافهم بتفاصيل حوادث النشل

قامت قوات الامن بعمل كمين لضبط التشكيل وذلك عقب تقنين الإجراءات، وتم بالفعل القبض عليهم اثناء استقلالهم مركبة “توك توك”، يمتلكه الرجل الثالث ويقوم باستخدامه في أعمالهم الإجرامية.

وتم مواجهة المتهمين بتلك الجرائم، حيث اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي وسرقة المواطنين بأسلوب النشل، كما أكدوا انهم قاموا بارتكاب 8 حوادث سرقة عن طريق النشل، وتأكدت تلك الشبهات عقب ارشادهم عن المسروقات التي تم الاستيلاء عليها، كما قاموا بإنفاق المبالغ المالية التي تم سرقتها.

وقامت قوات الامن المصرية بالتحفظ على التشكيل العصابي، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للعرض ومباشرة النيابة للتحقيق.

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