دوت الخليج ينشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول في النقل والإعدادية

ينشر موقع دوت الخليج جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول في مراحل النقل والإعدادية، وذلك في محافظة بني سويف والبحيرة، حسب اعتمادها من الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول 2020/2021، لصفوف النقل بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية والشهادة الإعدادية "عام ومهني".
ومن المُقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت 16 يناير 2021 وتنتهى الخميس 4 فبراير 2021.. كما يلي:
امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى تبدأ يوم السبت 16 يناير المقبل وتنتهى الخميس 21 من نفس الشهر.
بدء امتحانات الصف السادس الابتدائى يوم السبت 23 يناير وتنتهى الأربعاء 27 يناير.
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بدء امتحانات الصف الأول الإعدادى يوم السبت 16 يناير وتنتهى يوم الثلاثاء 26 يناير.
بدء امتحانات الصف الثانى الإعدادى يوم الأحد 17 يناير وتنتهى الأربعاء 27 يناير.
بدء امتحانات الصف الثالث الإعدادى يوم السبت 30 يناير وتنتهى الخميس 4 فبراير 2021.
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