8 أحزاب محرومة من تشكيل هيئات نيابية في برلمان 2021..و5 فقط في عضوية اللجنة العامة

موقع دوت الخليج أجري رصدًا للتركيبة السياسية للأحزاب والقوي السياسية تحت قبة البرلمان، من خلال المرشحين الفائزين، حيث حزب مستقبل وطن حصل على الأغلبية بواقع 316 مقعد وحزب الشعب الجمهورى 50 مقعد والوفد 25 مقعد وحماة وطن حصل على 23 مقعدا ومصر الحديثة حصل على 13 مقعد والحرية حصل على 7 مقاعد والنور حصل على 7 فردى والمؤتمر على 8 مقاعد والإصلاح والتنمية على 9 مقاعد بالقائمة والمصرى الديمقراطى على 7 بالقائمة والعدل على مقعدين بالقائمة والتجمع على 6 وإرادة جيل على مقعد.

وفق التركيبة السياسية للأحزاب يكون تمثيلهم فى اللجنة العامة لمجلس النواب، وتشكيلهم للهيئات البرلمانية، حيث تكون اللجنة العامة من الرئيس والوكيلين، وأيضا ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، وهو نص اللائحة اذلي من المنتظر أن يطبق مع انطلاقة الفصل التشريعي الثاني، حيث الأحزاب التى حصلت علي 10 مقاعد فأكثر هي ما يكن لها الحق في تشكيل هيئة برلمانية وممثلة في اللجنة العامة.

جراء هذه المادة اللائحية، فبرلمان 2021 به 13 حزب سياسي، حصل كل من مستقبل وطن والوفد،وحماة وطن والشعب الجمهوري ومصر الحدية علي مقاعد فيما أكثر من الـ10 ومن ثم سيحق لهم التمثيل في اللجنة العامة وتشكيل هيئة برلمانية، أمام أحزاب الإصلاح والتنمية،والحرية والمؤتمر وإرادة جيل والمصري الديمقراطي والعدل والتجمع والنور، فلن يكون لهم الحق في تشكيل هيئات برلمانية وفق اللائحة أو التمثيل باللجنة العامة.