تقارير إيطالية :إبراهيموفيتش يعود للمشاركة في مباراة ساسولو

كشفت تقارير إيطالية أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيعود للمشاركة مع ناديه ميلان الإيطالي في الجولة القادمة من الدوري الإيطالي امام نادي ساسولو وذلك بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة التي لحقت به

وتحفظ بيولي المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي على الدفع بنجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش في المبارة القادمة من منافسات الكالتنشيو امام جنوى اليوم الاربعاء خوفا من تجدد الإصابة لدى اللاعب .

اقرأ أيضا: ميسي على موعد مع التاريخ في مباراة اليوم



ويستعد ابراهيموفيتش للمشاركة مع فريقه أمام ساسولو في الجولة القادمة من الدوري الإيطالي بالتدريبات منفردا بعد إستبعاده من قائمة الفريق في مباراة اليوم أمام جنوى . ويستعد ابراهيموفيتش للمشاركة مع فريقه أمام ساسولو في الجولة القادمة من الدوري الإيطالي بالتدريبات منفردا بعد إستبعاده من قائمة الفريق في مباراة اليوم أمام جنوى . وكان إبراهيموفيتش قد غاب عن الفريق منذ مباراة نابولي في الدوري الايطالي إثر تعرضه لإصابة في أوتار الركبة والتي إنتهت بفوز الميلان بنتيجة 3_1. اقرأ أيضا: خاص| موسيماني يحسم الأمر.. ويحدد هذا الثنائي لتدعيم هجوم الأهلي!



يذكر أن الميلان يتصدر جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 27 نقطة بعد مرور 11 جولة من الدوري الإيطالي