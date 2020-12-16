حقيقة تبرع فرجاني ساسي بمصاريف إقامة منتخب الشباب بـ تونس

صرح مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الاول بالزمالك ، أرسل مبلغ 10 الاف دولار لبعثة منتخب الشباب المقيمة في تونس، نظير مستحقات الإقامة الخاصة بمننتخب الشباب في تونس لتصفيات دورة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بمورتانيا .
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الجدير بالذكر أن منتخب الشباب يواصل تدريباته تحت قيادة عبدالستار صبري وأحمد فاروق بعد إصابة ربيع ياسين بفيروس كورونا ، فيما سيلحق اللاعبين أحمد حسام لاعب الجونة ، ومصطفي سعد لاعب سيراميكا كليوباترابالبعثة في تونس، بعد سلبية العينة الخاصة بفيروس كورونا لتكتمل قائمة المنتخب إستعدادا لمباراة تونس القادمة .
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