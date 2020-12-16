"شرفتُ بلقاء أخي بن زايد" .. تفاصيل لقاء السيسي بـ ولي عهد أبو ظبي في القاهرة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في القصر الرئاسي، مساء اليوم الأربعاء، مُعربا عن سعادته البالغة في زيارة ولي العهد ووزير الدفاع الإماراتي إلى مصر. ‏شرفت اليوم بلقاء أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني مصر. وقال الرئيس السيسي:

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، معبرا عن اهمية القيمة المضافة التي ستساهم بها الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى.



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