إضاءة برج القاهرة بألوان علم الإمارات ترحيبا بالشيخ بن زايد آل نهيان (صور)

أضاء برج القاهرة مساء اليوم بألوان علم دولة الإمارات العربية الشقيقة، تزامنا بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر.



وناقش الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشتركة كالأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والقضية الفلسطينة، فضلا عن تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.