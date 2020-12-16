جدة - نرمين السيد - استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، للاستغاثة التى تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى من قبل فريق العمل بالمنظومة، والتى ناشد خلالها والد الطفل "رمضان. م" الجهات الحكومية بالتدخل لعلاج نجله البالغ من العمر 7 أشهر فقط، والذى يعانى من عيب خلقى فى القلب "رباعى فالوت" منذ ولادته، ما جعله بحاجة للخضوع لجراحة عاجلة لإنقاذ حياته.





وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وفقا لبيان صحفى، فى هذا الصدد إلى أنه فور رصد الاستغاثة تم التواصل مع الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، حيث قام بالتنسيق مع مؤسسة "مجدى يعقوب" للقلب، لإنهاء إجراءات نقل الطفل إليها، وذلك اعتمادا على التقرير الطبى الحديث للحالة، والذى تم إعداده بواسطة الطبيب المعالج للطفل بمستشفى إسنا التخصصى، التى تم حجزه بها بصفة مؤقتة لحين التنسيق لنقله لتلقى الرعاية الطبية المناسبة، حيث أوصى التقرير بضرورة إخضاع الطفل لجراحة قلب مفتوح بصفة عاجلة. وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه تم فى ذات السياق التنسيق مع الدكتور محمود خضر، مدير مستشفى إسنا التخصصى، وتكليف أحد الأطباء بالمستشفى بمصاحبة الحالة خلال نقلها إلى مؤسسة "مجدى يعقوب" للقلب، حتى التسكين داخلها، للاطمئنان على صحة الطفل، كما تم الاتصال بالدكتور خالد يوسف، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الأقصر لتوفير سيارة إسعاف مُجهزة لنقل الحالة، وعلى الفور تم تحريك سيارة إسعاف مناسبة لإتمام نقل الطفل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يعانى من رباعى فالوت.. الوزراء يستجيب لاستغاثة والد الطفل رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.