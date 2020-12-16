محافظ الإسكندرية: زيارة السيسى لفرنسا توثيق للعلاقات الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - وخلال استقباله، اليوم الأربعاء، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية چانينا ايريرا، لبحث سبل التعاون وزيادة العلاقات بين الجانبين بحضور نائب المحافظ جاكلين عازر، أشار المحافظ إلى أن فرنسا تعتبر حليف لمصر وتربط بين الشعبين الفرنسى والمصرى محبة وعلاقات قوية.

وأكد الشريف، وفقا لبيان صحفى، على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأن هناك العديد من الاتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية التى تؤكد على التواصل وزيادة التعاون والعلاقات بين الجانبين فى كافة المجالات.

من جانبها، أكدت قنصل فرنسا أن زيارة الرئيس السيسى إلى باريس خير دليل على العلاقات القوية على المستوى الدولى بين البلدين.

ورحبت بعقد اجتماع دورى مع محافظ الإسكندرية لتدعيم سبل التعاون بين البلدين، مؤكده حرصها الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بينهما على جميع الأصعدة، مشيدة بالعلاقات القوية بين قنصلية فرنسا ومحافظة الإسكندرية على المستوى المحلى.

ونوهت إلى اهتمامها المتواصل على دفع وتنمية العلاقات وتبادل المشروعات الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية.